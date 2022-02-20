Глава МИД Украины Кулеба предложил журналистам записать его комментарий «вверх ногами»

Киев, 20 февраля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с трудностями во время прямого эфира. Конфуз произошел на телеканале «Украина-24».

Дипломат записывал комментарий для трансляции. Внезапно он заметил неисправность.

«Мне тут пальцем закрыли камеру», — прервал свое выступление Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел около минуты пытался настроить трансляцию. Он менял положение камеры, крутил ее в руках. На записи слышно, как за кадром кто-то подсказывает дипломату, что делать. Увы, попытки наладить запись ни к чему не привели, ситуация стала только хуже. В итоге Дмитрий Кулеба не придумал ничего лучше, как предложить журналистам записывать комментарий «вверх ногами».

В этот момент ведущие телеканала «Украина-24» не выдержали и стали буквально давиться от смеха, прервав речь министра. Они сообщили телезрителям, что вернутся к комментарию Кулебы чуть позже, когда закончится «борьба с техникой».

Недавно глава украинского внешнеполитического ведомства призвал западные государства дать Киеву сигнал о членстве в Европейском союзе. Дипломат потребовал от иностранных союзников принять «в сложной ситуации трудное решение».