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Детский психолог Наумова назвала основные принципы в воспитании детей-вундеркиндов
Общество
Детский психолог Наумова назвала основные принципы в воспитании детей-вундеркиндов
pixabay.com  /  White77

Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с ФАН назвала основные принципы в воспитании детей-вундеркиндов, чтобы они не «теряли» свою жизнь.

По словам специалиста, ребенку необходимо общение со сверстниками.

«Когда ребенка-вундеркинда вытаскивают из среды сверстников, то он попадает в ситуацию дезадаптации. Ребенок может хорошо разбираться в каких-то вопросах, но чем больше идет отрыв от сверстников, тем лучше ребенок развит интеллектуально, но хуже психологически. Ребенку необходимо развитие не только знаний и эрудиции, но и умения адаптироваться в обществе, уметь договариваться с людьми разных возрастов, уметь подстраиваться к различным жизненным ситуациям. Для этого необходимо общение и со сверстниками, и с учителями без родителей», — говорит психолог Наумова.

Детский психолог Наумова назвала основные принципы в воспитании детей-вундеркиндов
vk.com / Наталья Наумова

Как отмечает собеседник ФАН, подобным навыкам ребенок обычно учится в детском саду, школе, то есть в то время, когда он находится без родителей. Потому что с родителями для ребенка создается идеальная среда, где его все понимают, принимают и ему не нужно договариваться с кем бы то ни было.

«Это замечательно, когда в семье есть ребенок-вундеркинд, но надо ему помочь в адаптации к среде. Не нужно форсировать события, ребенку нужна начальная школа и проведенное время со сверстниками. Если ребенок действительно успешен и ему интересно какое-то направление, то этому тоже нужно уделять внимание», — говорит Наталья Наумова.

К примеру, специалист допускает сокращение количества дней посещения школы.

Детский психолог Наумова назвала основные принципы в воспитании детей-вундеркиндов
Невские Новости / Анастасия Барашкова

«Такой ребенок сможет освоить школьную программу и за два-три дня в неделю. Остальные же дни можно посветить более глубокому изучению материала, который будет интересен. Такой подход позволит ребенку социализироваться и хорошо развиваться психологически. Если он интеллектуально очень развит, важно следить, чтобы он был и физически хорошо развит. Обычно эти две стороны развития не совпадают. Важно, чтобы ребенок двигался. Все должно быть вкупе, тогда этот ребенок достигнет больших высот. А его талант ему поможет, а не ограничит», — заключила детский нейропсихолог.

Истории детей-вундеркиндов всегда ярко врываются в новостную повестку, но, к сожалению, большая часть из них заканчивается трагично. Кто-то сталкивается с серьезным давлением со стороны родителей, кто-то из-за своего таланта чувствует себя изгоем, поэтому к воспитанию особенных детей нужно и относиться по-особенному.

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дети психология психолог вундеркинд наумова
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