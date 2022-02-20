Алжир откроет сухой порт на границе с Ливией

Алжир, 20 февраля. Правительство республики анонсировало открытие сухого порта на пограничном переходе Аль-Дабдаб рядом с ливийским Гадамесом. Запуск состоится в течение ближайших нескольких дней.

Представитель Директората торговли и поощрения экспорта в алжирском штате Азиз, граничащем с североафриканским государством, заявил, что логистическая база поможет облегчить поток национальных товаров на африканский рынок. По его словам, это поспособствует сближению промышленных инвестиций в регионе.

«Запуск сухого порта направлен на оживление коммерческих перевозок и продвижение инвестиционных и экспортных возможностей Алжира и Ливии», — говорится в сообщении.

Строительство завершено на 98%. Скорое открытие порта является одним из важнейших итогов алжирско-ливийского экономического форума, который состоялся в мае прошлого года.

Логистический центр обеспечит надлежащие условия работы для торговцев и экспортеров, что позволит им реализовать необходимые операции и процедуры, связанные с осуществлением коммерческой деятельности через этот склад.

Министр торговли и поощрения экспорта Алжира Камаль Резик в декабре 2021 года призвал бизнесменов и предпринимателей республики выйти на перспективный ливийский рынок, прежде всего специалистов по производству продуктов питания и строительных материалов.