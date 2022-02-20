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ПФР в феврале переведет крупные денежные выплаты на карты «Мир»

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:00
Экономика
ПФР в феврале переведет крупные денежные выплаты на карты «Мир»
nspk.ru  /  НСПК

Москва, 20 февраля. Пенсионный фонд России (ПФР) направит на банковские карты россиян финальные выплаты за последний зимний месяц 2022 года, сообщает PRIMPRESS.

Третий поток выплат начнется с 21 февраля. Денежные средства будут поступать на счета граждан, которые ранее открыли счета в национальной платежной системе «Мир». Помимо привычных доплат, ряд россиян увидят деньги за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%.

ПФР также выплатит пенсии и социальные выплаты досрочно жителям страны, которые должны были получить деньги 23 февраля, однако многие финансовые организации не работают в День защитника Отечества.

Последние нововведения могут коснуться бывших военных, а также сотрудников силовых структур. Государственная дума страны ранее принял закон о повышении выплат. Теперь документ находится на рассмотрении в Совете Федерации. После его одобрения более 2,5 млн жителей страны получат не только повышенные пенсии, но и доплаты за январь и февраль.

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россия пенсия пфр доплаты
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