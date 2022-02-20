ПФР в феврале переведет крупные денежные выплаты на карты «Мир»

Москва, 20 февраля. Пенсионный фонд России (ПФР) направит на банковские карты россиян финальные выплаты за последний зимний месяц 2022 года, сообщает PRIMPRESS.

Третий поток выплат начнется с 21 февраля. Денежные средства будут поступать на счета граждан, которые ранее открыли счета в национальной платежной системе «Мир». Помимо привычных доплат, ряд россиян увидят деньги за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%.

ПФР также выплатит пенсии и социальные выплаты досрочно жителям страны, которые должны были получить деньги 23 февраля, однако многие финансовые организации не работают в День защитника Отечества.

Последние нововведения могут коснуться бывших военных, а также сотрудников силовых структур. Государственная дума страны ранее принял закон о повышении выплат. Теперь документ находится на рассмотрении в Совете Федерации. После его одобрения более 2,5 млн жителей страны получат не только повышенные пенсии, но и доплаты за январь и февраль.