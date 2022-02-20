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Ученые Калифорнийского университета раскрыли функцию кожи, которая поможет в борьбе с акне

Наука
Ученые Калифорнийского университета раскрыли функцию кожи, которая поможет в борьбе с акне
pixabay.com  /  Kjerstin_Michaela

Сан-Диего, 20 февраля. Методы борьбы с акне могут измениться благодаря открытию ученых-дерматологов из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Воспаления образуются, когда волосяные фолликулы забиваются кожным салом. Исследование американских ученых показывает, что клетки кожи производят вещество, способное побороть бактерии.

«Эти результаты могут изменить то, как мы лечим акне», – заявил доктор Ричард Галло, заведующий кафедрой дерматологии Медицинской школы Калифорнийского университета.

Фибробласты содержатся в соединительной ткани по всему телу, они производят противомикробный пептид кателицидин, который подавляет рост бактерий вида Cutibacterium acnes. Открытие ученые сделали случайно, исследуя воздействие ретиноидов на кожу с акне.

Проблемы со сном и возникновение акне могут быть одними из признаков развития заболеваний печени. Снижение функции органа приводит к тому, что токсины выходят из организма через кожу. В результате появляются прыщи и экземы.

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акне исследование фибробласты
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