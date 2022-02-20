Мишустин подписал распоряжение о расширении портов Евпатория и Анадырь

Москва, 20 февраля. Чукотский порт Анадырь и крымский Евпатория расширят свои границы. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Территория порта на Чукотке включит земельные участки и акватории морских терминалов Эгвекинот, Провидения и Беринговский. А в крымском планируется создание инфраструктуры для хранения и обработки грузов, а также для стоянки судов.

«Это будет способствовать развитию торгового мореплавания», — говорится в сообщении Мишустина на официальном портале правительства.

Работа будет проводиться в рамках федерального проекта «Развитие морских портов». Распоряжение о расширении границ пристаней в Крыме и Ростовской области были подписаны главой правительства ранее.

Морские порты России в 2021 году нарастили оборот грузов на 1,7% относительно предыдущего года. Такие данные приводятся на сайте Росморречфлота.