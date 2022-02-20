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Баранец: США тратят миллиарды долларов на попытки выкрасть технологии российского гиперзвука

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 19:58
Армия
Баранец: США тратят миллиарды долларов на попытки выкрасть технологии российского гиперзвука
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 февраля. Соединенные Штаты признают, что сильно отстали от России в области гиперзвуковых разработок. Они готовы тратить миллиарды долларов на то, чтобы заполучить эти технологии, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В эфире передачи «Время Голованова» на «Соловьев Live» Баранец напомнил о масштабе российско-белорусских учений и об успешных испытаниях российских гиперзвуковых ракет «Циркон», аналогов которым нет на Западе. По словам военного обозревателя «КП», Соединенные Штаты готовы тратить десятки миллиардов долларов на исследования в этой сфере, а также на попытки завладеть этой технологией менее законным путем.

«По части гиперзвука США открыто признают, что они отстают от России на 10-15 лет. Вот почему американцы бесятся. И сейчас американская разведка на ушах стоит вот уже на протяжении двух лет. Десятки миллиардов брошены на то, чтобы разузнать гиперзвуковые секреты», — подчеркнул Баранец.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассказал о стратегическом ракетном комплексе «Сатана», который вот уже на протяжении полувека успешно сдерживает потенциальных оппонентов Москвы.

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