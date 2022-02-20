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Доля российского газа в евроимпорте превысила 60%

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 19:57
Экономика
Доля российского газа в евроимпорте превысила 60%
wikipedia.org  /  Maciej Margas / CC BY-SA 4.0

Брюссель, 20 февраля. Ввоз сжиженного природного газа на территорию Европы увеличился в этом месяце на 80%, подсчитали в VYGON Consulting, о чем сообщает «Прайм».

Старший консультант VYGON Consultant Екатерина Колбикова отметила в комментарии РИА Новости, что Европа наращивает импорт сжиженного газа.

«За первую половину февраля 2022 года Европа импортировала 8 млрд кубометров газа в форме СПГ, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявила эксперт.

Согласно прогнозам консалтинговой организации, Европейский союз продолжит активно закупать СПГ в этом году, в результате чего импорт может подняться еще на 13 млрд «кубов» по итогам года, что будет на 12,5% больше, чем в прошлом году. В количественном выражении индикатор может составить 120 млрд кубических метров.

При этом на отечественное голубое топливо пришлось в предыдущем году в европейском импорте более 60% газовых поставок. Кроме того, российские поставки СПГ в ЕС составили 19 млрд кубометров. В VYGON прогнозируют, что в 2022 году будет расти доля СПГ из Соединенных Штатов на европейском рынке. Предполагается, что она вырастет с 28% в 2021 году до 35% в нынешнем году.

Лидер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на днях признала, что Евросоюз в ближайшем будущем не сможет заменить российский газ поставками СПГ из других стран.

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Все новости / Экономика / Доля российского газа в евроимпорте превысила 60%
Газпром россия сша европа спг природный газ Колбикова VYGON
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