В новом выпуске ведущий программы Руслан Китайгородский обсудит самые яркие события уходящей недели вместе с членом совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям Германом Владимировым.

Растет напряжение в конфликте Киева с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Бойцы вооруженных сил Украины подвергли минометному обстрелу окраины Горловки. Кто на самом деле стоит за эскалацией, и почему Запад изо дня в день пугает фейками о якобы планирующемся вторжении России в Незалежную?

17 февраля Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД, призвал выработать превентивные меры борьбы с преступностью среди мигрантов. Российский лидер отметил, что любые правонарушения иностранцев, связанные с разжиганием экстремизма, должны караться незамедлительной высылкой. Президент подчеркнул, что в минувшем году количество преступлений подобного рода выросло более чем на четверть. Ведущий и гость программы обсудят своевременность и актуальность заявления главы государства.

Завершились Олимпийские игры в Пекине. Первое место в медальном зачете досталось Норвегии, следом за ней идет Германия, а на третьей позиции — Китай. Наши спортсмены в командном зачете оказались на девятом месте. Какие главные итоги этих мировых соревнований для России и какие выводы можно сделать из разгоревшихся во время Игр скандалов?

Обо всем подробнее — в новом выпуске передачи «Анамнез недели».