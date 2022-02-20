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Лента
20 февраля 22:10
22:06
Общество
RT намерен поддержать беженцев из Донбасса с помощью проекта «Карта помощи»
22:05
Весь мир
Власти Туниса задержали 26 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу
22:03
Политика
Жириновский предсказывал возможное начало военных действий еще в прошлом году
22:01
Политика
Посол Антонов призвал США вывести «военную машину» из Центральной и Восточной Европы
21:55
Происшествия
СКР возбудил дело по факту обстрела Ростовской области Украиной
21:48
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чуприян: единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса
21:38
Политика
Американские солдаты в Польше приступили к военным учениям у рубежей Украины
21:35
Шоу-бизнес
Филолог Хохлова: Бузовой не хватает словарного запаса для выражения мыслей
21:30
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21:27
Политика
Власти Украины и ЛДНР еще не договорились о созыве контактной группы
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Анамнез недели. Эскалация в Донбассе, итоги Олимпиады и экстремизм в среде мигрантов

Видео

В новом выпуске ведущий программы Руслан Китайгородский обсудит самые яркие события уходящей недели вместе с членом совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям Германом Владимировым.

Растет напряжение в конфликте Киева с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Бойцы вооруженных сил Украины подвергли минометному обстрелу окраины Горловки. Кто на самом деле стоит за эскалацией, и почему Запад изо дня в день пугает фейками о якобы планирующемся вторжении России в Незалежную?

17 февраля Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД, призвал выработать превентивные меры борьбы с преступностью среди мигрантов. Российский лидер отметил, что любые правонарушения иностранцев, связанные с разжиганием экстремизма, должны караться незамедлительной высылкой. Президент подчеркнул, что в минувшем году количество преступлений подобного рода выросло более чем на четверть. Ведущий и гость программы обсудят своевременность и актуальность заявления главы государства.

Завершились Олимпийские игры в Пекине. Первое место в медальном зачете досталось Норвегии, следом за ней идет Германия, а на третьей позиции — Китай. Наши спортсмены в командном зачете оказались на девятом месте. Какие главные итоги этих мировых соревнований для России и какие выводы можно сделать из разгоревшихся во время Игр скандалов?

Обо всем подробнее — в новом выпуске передачи «Анамнез недели».

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