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США готовы устроить кровопролитие: депутат Гаврилов высказался про обострение в Донбассе

Политика
США готовы устроить кровопролитие: депутат Гаврилов высказался про обострение в Донбассе
пресс-служба Госдумы  / 

Российский политический деятель и депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов в беседе с ФАН объяснил, почему возросла роль отечественного оборонно-промышленного комплекса в последние несколько лет. По мнению собеседника, мощный рост произошел из-за усилившейся международной напряженности, особенно после резко обострившейся ситуации вокруг Украины.

«Россию пытаются выставить в роли агрессора и оккупанта. Американцы ради решения своих геополитических задач готовы устроить очередное кровопролитие. Идет жесткое противостояние между новым мировым порядком и русским народом. Наша фракция в Государственной думе первой выступила с инициативой о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня ситуация на границах очень напряженная. 40 тысяч жителей ДНР и ЛНР, наших соотечественников, уже въехали в Россию, спасаясь от физического уничтожения. Мы никого не бросим», — сказал депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.

США готовы устроить кровопролитие: депутат Гаврилов высказался про обострение в Донбассе
Global Look Press / Robin Jerstad / ZUMAPRESS.com

Собеседник отмечает, что укрепление ОПК одно из важных направлений работы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Парламентарий также сообщил, что сейчас завершается работа над законопроектом, согласно которому любые сделки по продаже пакетов акций предприятий ОПК могут проводиться только с согласия Верховного главнокомандующего. Также запрещается приобретение акций этих предприятий иностранными гражданами и находящимися под их контролем российскими юридическими лицами.

Тем временем военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что США готовы тратить миллиарды долларов на то, чтобы заполучить разработки России в области гиперзвуковых технологий.

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россия сша противостояние гаврилов
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