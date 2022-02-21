«От полковника до режиссера»: самые яркие романы принцессы Маргарет

Младшая сестра королевы Елизаветы II принцесса Маргарет прославилась своим сложным характером и яркими романами. Большинство из них довольно скандальны. Журнал Marie Claire рассказал о главных мужчинах в жизни принцессы-бунтарки.

Питер Таунсенд

Один из самых известных романов принцессы Маргарет был с полковником, ветераном Второй мировой войны Питером Таунсендом. Он стал первым серьезным увлечением девушки. Питер был старше ее на 15 лет и женат. Роман начался в 1952 году, на церемонию коронации Елизаветы II влюбленные пришли вдвоем. Однако королевский титул не позволил паре расписаться. При этом в СМИ говорили, что Таунсенд был единственной и настоящей любовью девушки.

В случае, если бы Маргарет согласилась выйти за него замуж, ей бы пришлось покинуть страну и отказаться от своего титула. В 1955 году принцесса официально заявила, что не станет связывать свою жизнь с полковником.

Энтони Армстронг-Джонс

Познакомилась с ним принцесса в 1958 году, на ужине. Энтони работал фотографом, объединила их любовь к искусству.

Долгое время пара скрывала отношения, но в 1960 году они объявили о помолвке. Главная проблема заключалась в том, что Армстронг-Джонс был из народа, однако принцессе разрешили выйти замуж за своего избранника.

Свадьба состоялась 6 мая 1960 года в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовали около 2000 гостей. Это была первая королевская свадьба, которую транслировали на телевидении.

Во время медового месяца предполагаемая любовница Энтони, Камилла Фрай, родила от него ребенка. Позже выяснилось, что это далеко не единственный роман фотографа на стороне. При этом изменять начала и сама принцесса. Среди ее любовников были музыкант Мик Джаггер, актер Питер Селлерс и австралийский игрок в крикет Кит Миллер. Супруги разошлись в 1978 году. Это стало сенсацией, ведь разводов в королевской семье не было с 1533 года.

Робин Дуглас-Хьюм

Одним из возлюбленных принцессы Маргарет был племянник британского премьер-министра. Робин Дуглас-Хьюм был аристократом и выдающимся джазовым пианистом. Встречалась принцесса с ним во время замужества с Армстронгом-Джонсом.

Знакомство с Дугласом-Хьюмом произошло в престижном лондонском ресторане London's Society. Роман начался стремительно прямо перед Рождеством 1966 года, продлился он всего полгода. Принцесса расторгла этот союз, отметив, что разводиться с мужем не желает и ценит свой брак.

Через 18 месяцев после этого Дуглас-Хьюм покончил с собой. Только совсем недавно — в 2018 году — в прессе была опубликована переписка влюбленных, в которой принцесса признавалась, что все время думала о музыканте и встреча с ним «вновь пробудила ее сердце».

Родди Ллевеллин

По слухам, именно роман с этим молодым аристократом стал причиной развода принцессы Маргарет с супругом. С Лллевеллином они познакомились в 1973 году в Шотландии. Парень был на 17 лет моложе возлюбленной, в СМИ его называли мальчиком-игрушкой.

Однажды папарацци сумели снять пару в купальниках на пляже острова Мюстик во время отдыха. Их отношения длились до начала 1980-х, а потом Родди Ллевеллин женился на Татьяне Соскин. С Маргарет они остались друзьями.

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