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Пелагею наградили грамотой Генпрокурора России за помощь в укреплении законности

Общество
Пелагею наградили грамотой Генпрокурора России за помощь в укреплении законности
wikipedia.org  /  Skrivuts

Москва, 20 февраля. Певица и судья вокального шоу «Голoс» Пелагея похвасталась в Instagram наградой от Генпрокуратуры России. Ведомство отметило помощь артистки в укреплении законности.

Для посещения Генпрокуратуры РФ исполнительница выбрала строгое черное платье с открытым плечами. Она с удовольствием слушала, как представитель ведомства зачитывает ей приказ генпрокурора Игоря Краснова.

«Приготовилась, собралась. И пошла к Генеральному прокурору», — подписала ролик Пелагея.

Пелагею наградили грамотой Генпрокурора России за помощь в укреплении законности
Prt Scr instagram.com / @pelageya_insta

Артистка также показала пользователям свой нагрудный знак в виде небольшой медали на синей ленте. Публикация набрала почти 60 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев.

«Хотелось бы узнать, за что конкретно наградили»;

«Когда поет Пелагея, уровень преступлений в стране снижается до нуля!»;

«От всей души поздравляю Полюшку с заслуженной наградой! Гордимся и любим», — отреагировали фолловеры.

Ранее Пелагея закрыла возможность комментировать ее посты в Instagram. Такое решение звезда приняла после шквала критики из-за победы ее подопечного в шоу «Голоc».

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генпрокуратура пелагея награда
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