Пелагею наградили грамотой Генпрокурора России за помощь в укреплении законности

Москва, 20 февраля. Певица и судья вокального шоу «Голoс» Пелагея похвасталась в Instagram наградой от Генпрокуратуры России. Ведомство отметило помощь артистки в укреплении законности.

Для посещения Генпрокуратуры РФ исполнительница выбрала строгое черное платье с открытым плечами. Она с удовольствием слушала, как представитель ведомства зачитывает ей приказ генпрокурора Игоря Краснова.

«Приготовилась, собралась. И пошла к Генеральному прокурору», — подписала ролик Пелагея.

Prt Scr instagram.com / @pelageya_insta

Артистка также показала пользователям свой нагрудный знак в виде небольшой медали на синей ленте. Публикация набрала почти 60 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев.

«Хотелось бы узнать, за что конкретно наградили»; «Когда поет Пелагея, уровень преступлений в стране снижается до нуля!»; «От всей души поздравляю Полюшку с заслуженной наградой! Гордимся и любим», — отреагировали фолловеры.

Ранее Пелагея закрыла возможность комментировать ее посты в Instagram. Такое решение звезда приняла после шквала критики из-за победы ее подопечного в шоу «Голоc».