США отказываются менять свое мнение о «российском вторжении» на Украину

Вашингтон, 20 февраля. Американские власти не поменяют точку зрения о «намерении» России вторгнуться на Украину. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он выступил в эфире телеканала CBS.

«Нет, как заявил президент Байден.., все, что мы видим, говорит нам о том, что решение, которое, как мы считаем, принял президент Путин, осуществляется», — отметил Энтони Блинкен.

Ранее появилась информация, что дипломат может встретиться с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Позже госсекретарь США подтвердил эти сообщения. Они обсудят вопросы обеспечения безопасности в Восточной Европе.