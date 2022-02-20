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США отказываются менять свое мнение о «российском вторжении» на Украину

Политика
США отказываются менять свое мнение о «российском вторжении» на Украину
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 20 февраля. Американские власти не поменяют точку зрения о «намерении» России вторгнуться на Украину. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он выступил в эфире телеканала CBS.

«Нет, как заявил президент Байден.., все, что мы видим, говорит нам о том, что решение, которое, как мы считаем, принял президент Путин, осуществляется», — отметил Энтони Блинкен.

Ранее появилась информация, что дипломат может встретиться с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Позже госсекретарь США подтвердил эти сообщения. Они обсудят вопросы обеспечения безопасности в Восточной Европе.

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