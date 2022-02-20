Тутберидзе сравнила Трусову с Гагариным после произвольной программы на Олимпиаде

Пекин, 20 февраля. Тренер Этери Тутберидзе высоко оценила выступление своей подопечной Александры Трусовой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Наставница многих олимпийских чемпионок провела параллель между 17-летней фигуристкой и выдающимся советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным.

Тутберидзе разместила пост на своей странице в Instagram. В большом тексте к «карусели» фотографий тренер дала оценку заслугам всех своих воспитанников, вышедших на пекинский лед. В особенности она отметила участниц женского турнира в одиночном фигурном катании. В частности, похвалы мастера спорта удостоилась Александра Трусова, вписавшая себя в историю зимней Олимпиады как первая спортсменка, выполнившая пять четверных прыжков подряд.

Prt Scr instagram.com / @tutberidze.eteri

«Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть и единственная — написала Тутберидзе на странице своего Instagram-аккаунта.

Ранее на серебряную медаль Трусовой отреагировал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Фигуристка занималась под его руководством с мая 2020-го по май 2021 года, после чего вернулась к Тутберидзе.