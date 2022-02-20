Генсек НАТО Столтенберг: Альянс готов к новому заседанию с Россией по ситуации на Украине

Брюссель, 20 февраля. Заседание Совета Россия — НАТО может состояться вновь. Об этом стало известно после заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Генеральный секретарь НАТО сообщил о готовности военного блока провести новое заседание с представителями России для решения ситуации на Украине.

На мировой арене обстановка в Донбассе является самой актуальной темой. Свидетельством тому являются переговоры на высшем уровне. Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обозначили свои позиции по ситуации в Донбассе. После этого контакта Макрон связался с президентом Украины Владимиром Зеленским.