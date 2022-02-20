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МИД Франции опроверг сообщение о возможной отправке войск на Украину

Армия
МИД Франции опроверг сообщение о возможной отправке войск на Украину
UN Photo  /  Rick Bajornas

Париж, 20 февраля. Франция не рассматривала вариант с отправкой своих войск на Украину для поддержки Киева. Об этом заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.

Продолжающееся обострение в Донбассе не повлияло на решение Парижа. Франция не будет отправлять свои войска на Украину, о чем в воскресенье в эфире радиостанции Radio J заявил госсекретарь МИД страны Клеман Бон.

«Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину», — отметил Бон.

Ситуация в Донбассе обострилась в пятницу. Представители ДНР и ЛНР и Киев обвинили друг друга в сотне нарушений прекращения огня. Всего за сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали не менее 500 взрывов на линии соприкосновения сил. В связи с обострением Париж настоял на телефонных переговорах президента Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

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