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Agence France-Presse: Макрон проведет переговоры с Байденом и Шольцем в ближайшие часы

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 19:35
Политика
Agence France-Presse: Макрон проведет переговоры с Байденом и Шольцем в ближайшие часы
Global Look Press  /  © Panoramic / Keystone Press Agency

Париж, 20 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой США Джо Байденом и канцлером Германии Шольцем, сообщают корреспонденты Agence France-Presse.

По информации агентства, разговор между Макроном, Байденом и Шольцем состоится в ближайшие часы. Agence France-Presse при этом ссылается на французского чиновника.

В Елисеевском дворце сообщали о намерениях французского лидера по организации переговоров с лидерами и представителями США и Германии. Макрон планирует поднять на обсуждение актуальные вопросы международной политической повестки.

Ранее глава Франции провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы российский и французский лидеры обсудили эскалацию ситуации вокруг украинских границ.

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