Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не намерен признавать воссоединение Крыма с Россией

Вашингтон, 20 февраля. Соединенные Штаты не собираются признавать воссоединение Крыма с Россией. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

Руководитель ведомства исключил возможность «уступок» территорий Украины для урегулирования ситуации. По его словам, речь идет о воссоединении Крыма с Россией или похожих решений по Донбассу. Блинкен добавил, что США готовы увеличить мощь Украины в случае «вторжения».

Стоит отметить, что воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году. Тогда большинство жителей поддержали соответствующую идею.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Украины. По его словам, постоянные заявления о датах возможного «нападения» могут обернуться непредвиденными последствиями.