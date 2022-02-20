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Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не намерен признавать воссоединение Крыма с Россией

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Политика
Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не намерен признавать воссоединение Крыма с Россией
Global Look Press/photothek  /  © Florian Gaertner

Вашингтон, 20 февраля. Соединенные Штаты не собираются признавать воссоединение Крыма с Россией. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

Руководитель ведомства исключил возможность «уступок» территорий Украины для урегулирования ситуации. По его словам, речь идет о воссоединении Крыма с Россией или похожих решений по Донбассу. Блинкен добавил, что США готовы увеличить мощь Украины в случае «вторжения».

Стоит отметить, что воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году. Тогда большинство жителей поддержали соответствующую идею.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Украины. По его словам, постоянные заявления о датах возможного «нападения» могут обернуться непредвиденными последствиями.

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Все новости / Политика / Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не намерен признавать воссоединение Крыма с Россией
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