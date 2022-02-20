Турция планирует нарастить объемы ПХГ до 10 млрд кубометров к 2023 году

Анкара, 20 февраля. Объем турецких подземных хранилищ в следующем году достигнет 10 млрд кубометров газа, рассказал агентству Anadolu министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Анкара на протяжении двух лет пытается нарастить объем хранилища «Силиври» с 2,8 до 4,6 млрд кубометров. Кроме «Силиври» турецкие власти бросили силы на увеличение объемов хранилища «Туз Гелю» с 1,2 млрд кубометров до 5,4 млрд кубометров. Мощность двух резервуаров достигнет 10 млрд кубометров и будет хранить около 20% потребляемого топлива.

«ПХГ являются стратегически важными объектами и играют ключевую роль в вопросе надежности поставок "голубого топлива"», — отметил Донмез.

Власти Турции планируют подключить природный газ из акватории Черного моря к своей энергетической системе в следующем году. Донмез ранее сообщил, что страна определит новую программу поставок с добычей голубого топлива в Черном море. Анкара отдаст предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс между спросом и предложением.