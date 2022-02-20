Баранец: учения ядерной триады ВС РФ под командованием Путина стали посланием для НАТО

Москва, 20 февраля. Россия послала Западу «ядерный месседж» своими масштабными учениями с участием Ракетных войск стратегического назначения. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Российские Ракетные войска стратегического назначения приняли участие в масштабных учениях, которыми руководил лично президент Владимир Путин. В маневрах также были задействованы войска ЮВО и Северный флот. Военные отработали пуск ракет «Калибр», «Циркон», «Кинжал», «Синева» и «Искандер». В комментарии для «ПолитЭксперта» военный обозреватель «КП» и полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что стратегические маневры ВС РФ стали четким сигналом для НАТО, которая развела излишнюю активность на востоке Европы.

«Я думаю, что мы послали нашим врагам определенный ядерный месседж, чтобы они немного поскребли в черепе и задумались, с какой страной они собрались воевать», — отметил Баранец.

Полковник заострил внимание на том, что успех учений при этом не говорит, что Россия обязательно пустит в ход ядерное оружие. Хотя западные СМИ и склонны сообщать, что Москва во всю гремит оружием, это лишь «ритуальные припевки». По словам Баранца, Москве не надо ничего доказывать своим оппонентам, России под силу уничтожить их и без ядерной триады.

Схожих взглядов придерживаются и в китайском издании Sohu. Его аналитики пришли к выводу, что учения с участием Путина были непрозрачным предупреждением для стран Запада.