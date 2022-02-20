Захарова: Кремль сообщил всю информацию о переговорах Путина и Байдена

Москва, 20 февраля. Кремль сообщил всю информацию о контактах президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в последнее время в СМИ стало появляться много интерпретаций переговоров президентов.

«Много появилось трактовок итогов переговоров президента Путина и президента Макрона. Хотели бы обратить внимание: все, о чем договорились стороны в ходе российско-французских контактов на высшем уровне, содержится в сообщении пресс-службы Кремля», — подчеркнула Мария Захарова.

Ранее дипломат заявила о создании информационной завесы для накачки Украины оружием. Она упрекнула в этом западные СМИ.