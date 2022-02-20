Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 20:40
20:40
Экономика
Части россиян автоматически переведут на карты по 10 тысяч рублей
20:40
Видео
Анамнез недели. Эскалация в Донбассе, итоги Олимпиады и экстремизм в среде мигрантов
20:39
Армия
Дипломат Антонов: Россия считает ДНР и ЛНР частью Украины
20:38
Происшествия
Трех человек спасли из горящего жилого дома на Южной поляне в Пензе
20:37
Общество
Открывший мРНК биохимик Франсуа Гро скончался в 96 лет
20:37
Армия
Sohu: российские Су-35 проучили американских пилотов над Средиземным морем
20:34
Происшествия
Водитель Mazda устроил ДТП с участием трех иномарок в Тверской области и скрылся
20:33
Экономика
Промышленные гиганты Литвы несут серьезные потери из-за санкций Китая и Белоруссии
20:33
Общество
Британское издание The Sun опубликовало советы по борьбе с тошнотой во время полета
20:30
Общество
Прогулка семейства медведей по заснеженному склону в Сочи попала на видео
Все новости

Захарова: Кремль сообщил всю информацию о переговорах Путина и Байдена

Политика
Захарова: Кремль сообщил всю информацию о переговорах Путина и Байдена
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 20 февраля. Кремль сообщил всю информацию о контактах президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в последнее время в СМИ стало появляться много интерпретаций переговоров президентов.

«Много появилось трактовок итогов переговоров президента Путина и президента Макрона. Хотели бы обратить внимание: все, о чем договорились стороны в ходе российско-французских контактов на высшем уровне, содержится в сообщении пресс-службы Кремля», — подчеркнула Мария Захарова.

Ранее дипломат заявила о создании информационной завесы для накачки Украины оружием. Она упрекнула в этом западные СМИ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова: Кремль сообщил всю информацию о переговорах Путина и Байдена
путин захарова кремль макрон
Комментировать