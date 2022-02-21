Журналист Кот: «Украина сама перечеркнула единственное условие своей независимости»

Так называемый европейский путь приведет Украину «блюдом на пиру» у Запада. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не может принимать решение за Украину о членстве в НАТО.

«Сегодня уже известно из документов, которые опубликовал Der Spiegel, что Запад в 1991 году обещал России не расширять НАТО на Восток. Россия об этом все время говорила, а сейчас и на Западе говорят о том же», — сказал журналист.

Юрий Кот также указал на то, что в наши дни Киев забыл одно крайне важное обстоятельство.

«Когда Украина создавалась как независимое государство, ключевым условием государственности этой территории был ее внеблоковый статус. После госпереворота в 2014 году, когда вся власть на Украине была делегитимизирована (и до сих пор остается таковой), его участники приняли решение об изменении внеблокового статуса и движении в НАТО. Приняв это, они автоматически перечеркнули главное условие, на которое в свое время согласилась Россия», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Юрий Кот

В завершение он предостерег Киев от необдуманного, на его взгляд, стремления интегрироваться в западный Альянс.

«Так называемый европейский путь — морковка, которой крутят перед мордой, на самом деле путь в ад. Может быть кто-то [во власти Украины] считает, что их страна будет приглашенным гостем на пиру у Запада, на самом же деле ее рассматривают в качестве блюда», — подытожил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны».

Ранее политический советник Сергей Маркелов прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности. По словам эксперта, лидеры западных стран удивлены таким поведением.