Медики из Университета Торонто разработали технологию изменения группы крови

Торонто, 20 февраля. Разработка канадских трансплантологов может привести к созданию «универсальной» крови — медики разработали технологию удаления специфических антигенов с помощью набора ферментов.

Группа ученых из нескольких университетов Канады под руководством профессора Университета Торонто Марсело Сайпеля разработала технологию, которая позволит решить проблему совместимости крови донора и реципиента. Этот фактор является решающим при распределении органов для трансплантации.

Группа крови зависит от типа антигенов на поверхности эритроцитов, которые вызывают иммунный ответ, если они являются чужеродными доя организма. Только в группе I их нет, поэтому она считается универсальной. Специалисты научились менять донорскую кровь любой группы на первую. Это поможет спасти больше пациентов, ожидающих в очереди на трансплантацию. Работа канадских ученых описана в журнале Science Translational Medicine.

Группа крови влияет на образование тромбов. К такому выводу пришли ученые из США, исследование которых представлено в журнале Американской кардиологической ассоциации.