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Власти ЛНР разрешили жителям эвакуироваться в Россию во время комендантского часа

Общество
Власти ЛНР разрешили жителям эвакуироваться в Россию во время комендантского часа
pixabay.com

Луганск, 20 февраля. Жители Луганской Народной Республики могут эвакуироваться в Россию во время комендантского часа. Такое решение приняли местные власти.

Комендантский час в ЛНР действует с 2014 года. На некоторое время местные власти отменяли его. С 4 февраля 2022-го горожанам вновь запрещено выходить на улицу без острой необходимости с 23:00 по 04:00 (совпадает с московским временем). В связи с объявленной эвакуацией граждане могут покинуть территорию ЛНР, несмотря на действующий комендантский час.

О готовности принять беженцев заявили почти 30 российских регионов. Так, Воронеж принял уже второй за сутки поезд с выходцами из ЛНР и ДНР. На нем прибыли 976 человек, в том числе 113 воспитанников детских домов и интернатов.

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