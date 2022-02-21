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Каждое ружье должно выстрелить: Киев продолжит получать оружие Запада до «последней капли крови»

Политика
Каждое ружье должно выстрелить: Киев продолжит получать оружие Запада до «последней капли крови»
Федеральное агентство новостей  / 

Политический обозреватель Владимир Корнилов в разговоре с ФАН предположил, возможно ли мирное решение разгоревшегося с новой силой конфликта на Украине, когда «западные партнеры» не дают стране ничего, кроме оружия. Политолог считает, что глава Киева Владимир Зеленский может быть и рад принять помощь деньгами, но Запад объективно хочет и требует от него крови.

«На то оружие и называется летальным, чтобы оно совершало убийство. Чем больше Америка и Европа напичкивают Украину различными видами и формами современного оружия, тем больше запад хочет крови. Это никто особенно не скрывает. Вспомните, что говорил Борис Джонсон, причем прямо украинской прессе, рядом с лидером Украины Зеленским, который, кстати, даже не поправил Джонсона тогда: британец в открытую заявил, что украинцы будут воевать против русских до последней капли крови. Поэтому вот их задача — убить как можно больше людей. Для них мы все на одно лицо. То, что сейчас происходит в Донбассе — обстрелы вооружением, которое было доставлено недавно на Украину, — лишний раз доказывает желание Запада применить оружие на украинской территории», — заявил Владимир Корнилов.

Каждое ружье должно выстрелить: Киев продолжит принимать оружие Запада до последней капли крови
twitter.com / @Pars_Pluss

Политолог считает, что истекающий срок годности оружия не стоит понимать как призыв к вооруженному конфликту, так как снаряды действительно могут поступать разные. Главное то, с каким посылом Запад отправляет эту «гуманитарную помощь».

«Американский переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger лежал долгое время в Прибалтике. Беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 совершенно новенькие, им еще служить и служить. Понимаете, не важно, какое оружие приходит. Оно приходит с одной конкретной целью — убивать. Каждое ружье по закону жанра, как известно, должно выстрелить, причем каждое оружие принесет боль и разрушение мирному населению», — предупредил собеседник.

Тем временем известный немецкий политолог Александр Рар ранее оценил дальнейшие перспективы в отношениях между США и Россией. Эксперт высказал свое мнение о том, почему Запад пока все еще не стремится пойти на уступки РФ и как может дальше развиваться ситуация в целом.

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украина нато зеленский ес оружие
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