Траты россиян на постковидную диагностику выросли на 36%

Москва, 20 февраля. Жители России стали больше тратить на медицинские обследования после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Объем продаж услуг по электроэнцефалографии (ЭЭГ) в январе текущего года вырос на 33% по сравнению с показателями четвертого квартала 2021 года. А средний чек за процедуру поднялся на 24% и составил 1830 рублей. Похожая ситуация наблюдается и с электрокардиографией (ЭКГ), а ее средняя стоимость выросла — на 13%, до 696 рублей.

Гендиректор «Платформы ОФД» Алексей Баров высказал предположение, что многие россияне, перенеся COVID-19, решили выяснить состояние своего организма. Так, ЭЭГ позволяет выявить причины постоянных головных болей, панических атак и обмороков. Он также указал на рост спроса на электронные гаджеты по отслеживанию пульса и сердечного ритма.

Председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов ранее заметил, что пациенты после пневмонии могут сталкиваться с ее последствиями в течение года. Специалист посоветовал обращать внимание на те признаки, которые большее всего мешают в повседневной жизни.