Неизвестный расстрелял митинг в память Амира Локка в Портленде

Портленд, 20 февраля. Один человек погиб и еще пятеро получили ранения во время стрельбы на протестной акции в Портленде. Об этом сообщает FOX News.

Portland shooting near Amir Locke event leaves 1 dead, 5 wounded: reporthttps://t.co/xH3UzRpXCZ — Fox News (@FoxNews) February 20, 2022

Стрельба произошла после восьми вечера 19 февраля недалеко от Нормандейл-парка в районе Роуз-Сити-Парк в Портленде. Как сообщили очевидцы, неизвестный открыл огонь по толпе из 50 человек.

По данным полиции, в результате инцидента погибла женщина и еще пять человек получили ранения.

«Двое мужчин и три женщины были доставлены в районные больницы. Их статус в настоящее время неизвестен», — говорится в заявлении полицейского бюро Портленда.

В парке был запланирован марш в честь афроамериканца Амира Локка, который был смертельно ранен полицией в Миннеаполисе. В настоящее время расследование продолжается.

Убийство Амира Локка

Амир Локк был застрелен второго февраля полицейским в одной из квартир в Миннеаполисе, штат Миннесота. Правоохранитель сослался на то, что он действовали в рамках самозащиты и утверждал, что у мужчины был пистолет. Родители погибшего и их адвокаты заявили, что Локк, потянулся к оружию в целях самообороны после того, как его разбудил внезапный приход офицеров. Расследование по данному делу продолжается. После этого случая в Миннеаполисе и других городах прошли акции против полицейской жестокости.