Саммит министров иностранных дел АСЕАН прошел в Камбодже

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о результатах саммита министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), причинах переноса выборов главы администрации Гонконга на май, планах палестинского исламистского движения ХАМАС развернуть террористическую деятельность на Филиппинах, визите в Японию командующего Сухопутными войскам Камбоджи генерал-лейтенанта Хун Манета, а также борьбе с терроризмом в Таиланде.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В столице Камбоджи 16-17 февраля состоялся саммит министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие прошло в смешанном режиме. Шесть из десяти участников присутствовали лично, остальные - во видеосвязи.

Власти Мьянмы в очередной раз не стали отправлять в Пномпень «неполитического представителя». Однако Нейпьидо не намерен полностью отказываться от участия во встречах блока, сохраняя вовлеченность в работу АСЕАН, где это представляется возможным.

«Министры иностранных дел обсудили последние события в Мьянме и продолжают выражать обеспокоенность ситуацией в стране, включая сообщения о гибели людей и насилии», — заявил глава МИД Камбоджи Прак Сокхон на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел АСЕАН.

В начале марта Прак Сокхон планирует посетить Мьянму в качестве спецпосланника АСЕАН. Во время своей первой поездки он возможно проведет встречу с представителями подпольного Правительства национального единства (NUG). На этом особенно настаивает Малайзия.

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин-младший заявил на саммите АСЕАН, что Манила не намерена поддерживать ратификацию Мьянмой Всестороннего регионального экономического партнёрства (ВРЭП), которое вступило в силу 1 января. Однако филиппинцы готовы изменить свою точку зрения, «если это будет мешать коллективной позиции» Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Политический кризис в Мьянме все более негативно сказывается на единстве АСЕАН. Блок по-прежнему придерживается своего Консенсуса из пяти пунктов в отношении Нейпьидо, однако пути реализации этих подходов и оптимальный выход из сложившейся ситуации члены Ассоциации видят по-разному.

Same calls again on Myanmar where #ASEAN chair #Cambodia in concluding foreign ministers' meet reiterated calls on #Myanmar to take "concrete action" in resolving crisis & durable peace & national reconcilation can only be achieved by engaging all parties #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/fFqCt4LvKM — May Wong (@MayWongCNA) February 17, 2022

Гонконг

Выборы главы администрации Гонконга, на которых 1462 члена Избирательного комитета определят имя следующего лидера автономии, откладываются на шесть недель до 8 мая из-за новой волны COVID-19. Первоначально планировалось провести голосование 27 марта.

Глава администрации Кэрри Лам отметила, что такой шаг «соответствует важному указанию» председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее лидер Китая призвал правительство бывшей британской колонии отдать первоочередной приоритет борьбе с коронавирусом, чтобы «защитить жизнь и здоровье гонконгцев, а также обеспечить социальную стабильность Гонконга».

«Это решение связано с тем, что Гонконг столкнулся с самой тяжелой ситуацией с момента начала пандемии два года назад. Это критическая ситуация. Чтобы защитить здоровье жителей Гонконга, правительство должно сосредоточить все ресурсы на борьбе с эпидемией», — сказала Кэрри Лам.

Согласно действующим правилам проведения выборов главы администрации, голосование может быть перенесено только на 14 дней, но Лам воспользовалась полномочиями по закону о чрезвычайном положении, назвав ситуацию срочной и неразрешимой в течение двух недель. Она также отметила, что руководство города ожидает стабилизации эпидемиологической ситуация через два-три месяца.

Ранее правительство Гонконга похожим образом переносило выборы в Законодательное собрание с сентября 2020 года на декабрь 2021 из-за третьей волны пандемии.

HONG KONG ELECTION | BUCKLING UNDER OMICRON



The city will postpone selecting its next leader by two months due to the city's burgeoning COVID-19 crisis.https://t.co/UMnGl2xnM0 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) February 18, 2022

Таиланд

Два нападения местных боевиков произошли вечером 18 февраля на юге Таиланда, населенном преимущественно мусульманами-малайцами.

В районе Раман провинции Яла около 20:35 сработало самодельное взрывное устройство, когда мимо проезжал патруль на двух пикапах. Бомба была установлена на обочине дороги рядом с железнодорожным полотном. В результате четверо полицейских получили незначительные ранения и были отправлены в ближайшую больницу.

Правоохранители немедленно оцепили район, опасаясь повторного взрыва. На место происшествия были направлены саперы. По их данным, бомба была сделана из бытового газового баллона и весила около 15-20 килограммов.

В тот же день, около 10 часов вечера, в соседней провинции Паттани был убит помощник старосты деревни. По меньшей мере четыре боевика на двух мотоциклах расстреляли жертву прямо перед его домом.

Рост числа нападений в последние недели происходит на фоне формального возобновления мирных переговоров между правительством и крупнейшей сепаратистской организацией «Национальный революционный фронт» (BRN).

Southern Thailand bombing injures 4 in Yala, assistant village headman slain in Pattani https://t.co/4bXvUgSZBu — LUMPY Asia (@LumpyAsia) February 19, 2022

Филиппины

Национальная полиция Филиппин 15 февраля заявила, что раскрыла планы палестинского радикального движения ХАМАС развернуть террористическую деятельность в стране, включая вербовку филиппинцев для совершения нападений на граждан Израиля.

Согласно отчету полицейской разведки, их филиппинский источник с 2016 по 2018 год совершил несколько поездок в Малайзию, где встречался с человеком по имени Башир для обсуждения возможности организации убийств израильтян на Филиппинах в обмен на финансовую помощь со стороны ХАМАС.

В это же время Башир начал готовить его в качестве связного и предоставил теоретическую подготовку по изготовлению бомб во время одной из их встреч в Малайзии. Позже боевик ХАМАС пытался вербовать филиппинцев, имеющих связи с местными радикальными группировками, которых планировалось использовать для нападений на евреев, проведения митингов у посольств и распространения видеопропаганды на Филиппинах.

По данным разведки, настоящее имя Башира — Фарес аль-Шикли, который предположительно является главой отдела иностранных связей ХАМАС. Ранее Интерпол выдал ему красное уведомление по обвинению в «логистической поддержке терроризма».

Однако палестинское движение опровергло заявление полиции Филиппин о вербовке филиппинцев для организации нападений на израильских граждан в стране. ХАМАС настаивает на своей политике ограничить конфликт с Израилем в пределах Палестины и «не переносить его на какие-либо арабские или иностранные земли».

The PNP said it has foiled an alleged attempt of Hamas, a Middle East-based terrorist group that carried out plots against Israelis and Arabs, to execute terroristic activities in the Philippines.



Story: https://t.co/MAAz3OIotX — UNTV News and Rescue (@UNTVNewsRescue) February 15, 2022

Япония

По приглашению японского правительства 14-17 февраля командующий Сухопутными войскам Камбоджи генерал-лейтенант Хун Манет, старший сын и наследник премьер-министра Хун Сена, совершил четырехдневный визит в Японию.

Во время поездки Хун Манет провел отдельные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, главой МИД Есимаса Хаяси, министром обороны Нобуо Киси, главнокомандующим Силами самообороны генералом Кодзи Ямадзаки и командующим Сухопутными силами генералом Есихидэ Есидой.

Одним из результатов дипломатического турне наследника Хун Сена стала договоренность между Японией и Камбоджей о сотрудничестве в решении политического кризиса в Мьянме.

«Японо-камбоджийские отношения чрезвычайно прочны, поэтому я считаю, что мы можем тесно сотрудничать в решении проблем международного сообщества, включая проблему Мьянмы», — заявил министр иностранных дел Есимаса Хаяси на встрече с Хун Манетом.

Хун Манет выразил благодарность за вклад Японии в мир и экономическое развитие Камбоджи, пообещав приложить усилия для укрепления связей с Токио. Японцы в свою очередь выразили надежду, что камбоджийские власти проведут всеобщие выборы в следующем году демократическим путем.

Токио стремится сдерживать расширение региональной мощи Китая, а также уравновесить чрезмерное влияние Пекина в Камбодже. Для Хун Манета поездка в Японию является попыткой зарекомендовать себя в качестве следующего независимого лидера страны, в отличие от своего отца, Хун Сена, который занимает отрыто прокитайскую позицию.

Cambodian Army Chief Hun Manet had a meeting with Japanese prime minister Fumio Kishida during his trip. pic.twitter.com/mOceCtG6Db — Noan Sereiboth (@noansereiboth) February 16, 2022

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.