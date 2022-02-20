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Эксперт Евсеев: Запад истерит о «вторжении ВС РФ» для прикрытия агрессии Киева в Донбассе

Армия
Эксперт Евсеев: Запад истерит о «вторжении ВС РФ» для прикрытия агрессии Киева в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 февраля. Истеричная и алогичная пропагандистская кампания о якобы готовящемся «нападении ВС РФ» на Украину ведется Западом по тщательно продуманному плану, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

Западные политики и СМИ истерят о «вторжении российской армии» на Украину для прикрытия агрессии Киева в Донбассе, рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию «Украина.ру». Он назвал информационные вбросы Запада частью давления на Россию и республики Донбасса на фоне огромной концентрации частей ВСУ на востоке Украины.

«Готовились (Киевом. — Прим. ред.) не оборонительные, а наступательные действия. Была предпринята очередная попытка силового захвата Донбасса. А Запад все делал для того, чтобы обеспечить Украине максимально комфортные условия для этого. Он оказывал на Россию политическое и финансово-экономическое давление, посылал вооружения Украине, инструкторов, осуществлял информационную войну», — рассказал Евсеев о тайной подоплеке западной истерии.

По его словам, медийное давление на Россию, ДНР и ЛНР не достигло своей цели. Москва показала, что готова к жесткому отпору при защите своих граждан в Донбассе, поэтому коллективный Запад не смог воплотить свой план в реальность, заключил аналитик.

Ранее политолог Юрий Кот объяснил массированные обстрелы ДНР и ЛНР бойцами ВСУ попыткой оказать психологическое давление на защитников Донбасса.

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украина ЛНР днр запад агрессия
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