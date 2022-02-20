Эксперт Жилин: Пентагон никогда не станет поставлять Украине современное вооружение

Москва, 20 февраля. Поставки на Украину американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и другого современного оружия могут носить исключительно единичный характер. Об этом заявил военный эксперт Александр Жилин.

Аналитик Александр Жилин объяснил в интервью изданию Украина.ру, что Пентагон способен вообще никогда не поставить ВСУ мощного вооружения в существенном количестве, так как руководство США ведет активный дипломатический диалог с Россией и вынуждено учитывать опасность конфронтации с ядерной державой.

«Поскольку мы выступили с определенной инициативой, то американцам тоже нужно чем-то ответить. За кулисами идут торги. Мы не знаем, о чем договариваются стороны, но эти торги будут сопровождаться давлением на Россию, чтобы повлиять на окончательный результат», — рассказал Жилин.

По словам эксперта, США могут попытаться втянуть Россию в новую гонку вооружений, действуя по аналогии с администрацией президента Рональда Рейгана. Тогда Вашингтон под видом своих успехов в реализации программы «звездных войн» вынудил СССР потратить огромные ресурсы на напрасные оружейные разработки, предупредил аналитик.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ использовали при обстрелах Донецкой Народной Республики гранатометы болгарского производства.