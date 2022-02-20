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Коняхина призналась, что тратила деньги Ротару, но не считает себя предательницей

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:38
Шоу-бизнес
Коняхина призналась, что тратила деньги Ротару, но не считает себя предательницей
facebook.com  /  Ольга Коняхина

Москва, 20 февраля. На телеканале НТВ вышел очередной выпуск шоу «Новые русские сенсации». Тема — скандал между певицей Софией Ротару и ее бывшим концертным директором Ольгой Коняхиной. Ее обвиняют в том, что она тратила гонорары артистки.

Позднее Коняхина оказалась в тюрьме, где ей пришлось делить нары с убийцами и людоедками. 

«Муж ушел, квартиру потеряла. Она уничтожила мою жизнь», — заявила Ольга Коняхина. 

В эфире телепередачи она лично обратилась к Ротару. 

Коняхина призналась, что тратила деньги Ротару, но не считает себя предателем
instagram.com / @sofiarotaru.official

«Да, перекидывала деньги, да, играла в казино, да, вкидывала в собственный проект, но я никогда не была предателем. Что могло повлиять, что из человека преданного за 10 лет я стала предателем? Как можно было так изничтожить меня? Мне кажется, что, если была бы возможность совсем меня изничтожить, вы бы это сделали», — заявила Коняхина. 

Женщина вспомнила как помогала семье и храмам, но с ней даже не хотели говорить. 

«Тебе самой легче стало? Ни семьи, ни жилья. В итоге я все начинаю сначала», — обратилась в сердцах Коняхина к Ротару. 

Ранее Ольга Коняхина призналась, как сливала в казино многомиллионные гонорары звездной подопечной Софии Ротару. Спустя шесть лет, которые она провела за решеткой, концертный директор объявила, что именно из-за лудомании она лишилась доверия народной любимицы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Коняхина призналась, что тратила деньги Ротару, но не считает себя предательницей
ротару коняхина
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