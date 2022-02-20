Министр обороны Латвии Пабрикс призвал страны Запада к реализации санкций против России

Рига, 20 февраля. Западу необходимо ввести ограничения против России на фоне обострения ситуации в Донбассе, сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Представители Евросоюза готовят пакет санкций против России. По словам главы европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения могут быть введены в отношении передовых технологий, доступа к рынкам капитала и отрасли энергетики РФ. Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что угроза антироссийских рестрикций является для Москвы сдерживающим фактором по отношению к «украинскому кризису».

«Пришла пора Западу реализовать первую очередь санкций против России. В последние дни и часы Россия все чаще выступает в роли безжалостного агрессора», — пишет Пабрикс в Facebook.

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил представителей стран Запада о серьезных последствиях для них самих в случае введения антироссийских ограничений. При этом в Кремле регулярно обращают внимание, что Россия не является стороной конфликта в украинском государстве.