Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 19:12
19:09
Происшествия
Взрыв газового баллона на складе в Мурманске унес жизни двух человек
19:06
Политика
«Мюнхенский наговор»: Елена Панина об итогах евроатлантической конференции по безопасности
19:03
Весь мир
Йеменские хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по жилым кварталам Мариба
19:01
Армия
Эксперт Евсеев: Запад истерит о «вторжении ВС РФ» для прикрытия агрессии Киева в Донбассе
19:01
Происшествия
Экс-участковый обрезком шланга нанес увечье односельчанину в Самарской области
19:01
Армия
Эксперт Жилин: Пентагон никогда не станет поставлять Украине современное вооружение
19:01
Общество
Пользователь Sina предупредил о риске проблем с желудком из-за пропуска завтрака
19:00
Общество
Главные новости дня: 20 февраля
18:58
Происшествия
Спасатели всю ночь искали «Газель» с людьми на заснеженной дороге под Самарой
18:58
Происшествия
Волгоградского врача задержали после попытки продать сертификаты о вакцинации полицейским
Все новости

Министр обороны Латвии Пабрикс призвал страны Запада к реализации санкций против России

Политика
Министр обороны Латвии Пабрикс призвал страны Запада к реализации санкций против России
wikipedia.org  /  euranet_plus / CC BY-SA 2.0

Рига, 20 февраля. Западу необходимо ввести ограничения против России на фоне обострения ситуации в Донбассе, сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Представители Евросоюза готовят пакет санкций против России. По словам главы европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения могут быть введены в отношении передовых технологий, доступа к рынкам капитала и отрасли энергетики РФ. Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что угроза антироссийских рестрикций является для Москвы сдерживающим фактором по отношению к «украинскому кризису».

«Пришла пора Западу реализовать первую очередь санкций против России. В последние дни и часы Россия все чаще выступает в роли безжалостного агрессора», пишет Пабрикс в Facebook.

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил представителей стран Запада о серьезных последствиях для них самих в случае введения антироссийских ограничений. При этом в Кремле регулярно обращают внимание, что Россия не является стороной конфликта в украинском государстве.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Министр обороны Латвии Пабрикс призвал страны Запада к реализации санкций против России
санкции Латвия россия запад пабрикс
Комментировать