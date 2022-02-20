Елена Борщева рассказала о долгом пути «Сборной Пятигорска» в высшую лигу КВН

Елена Борщева в новом выпуске передачи «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном рассказала о том, почему команде «Сборная Пятигорска» пришлось очень долго пробиваться в высшую лигу КВН.

Дело в том, что команду сразу признали «неформатом», и по этой причине ей пришлось пройти очень долгий путь, чтобы в 2003 году заблистать в «вышке». Это было связано с тем, что юмор «Сборной Пятигорска» был завязан на лингвистике. Добравшись до массового зрителя, команда быстро доказала, что ярлык был несправедливым.

Смотрите «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном 20 февраля на площадке ФАН. В новом выпуске Елена Борщева расскажет о том, почему пару лет назад купила себе куклу Барби, а также о том, как из-за отца из Панамы ей пришлось «отвоевывать право быть собой».