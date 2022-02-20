Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 20:39
20:39
Армия
Дипломат Антонов: Россия считает ДНР и ЛНР частью Украины
20:38
Происшествия
Трех человек спасли из горящего жилого дома на Южной поляне в Пензе
20:37
Общество
Открывший мРНК биохимик Франсуа Гро скончался в 96 лет
20:37
Армия
Sohu: российские Су-35 проучили американских пилотов над Средиземным морем
20:34
Происшествия
Водитель Mazda устроил ДТП с участием трех иномарок в Тверской области и скрылся
20:33
Экономика
Промышленные гиганты Литвы несут серьезные потери из-за санкций Китая и Белоруссии
20:33
Общество
Британское издание The Sun опубликовало советы по борьбе с тошнотой во время полета
20:30
Общество
Прогулка семейства медведей по заснеженному склону в Сочи попала на видео
20:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая звезда «Ворониных» Юлия Куварзина попала в больницу
20:29
Происшествия
Отец с тремя детьми на машине застрял в заснеженном поле в Башкирии
Все новости

Елена Борщева рассказала о долгом пути «Сборной Пятигорска» в высшую лигу КВН

Видео

Елена Борщева в новом выпуске передачи «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном рассказала о том, почему команде «Сборная Пятигорска» пришлось очень долго пробиваться в высшую лигу КВН.

Дело в том, что команду сразу признали «неформатом», и по этой причине ей пришлось пройти очень долгий путь, чтобы в 2003 году заблистать в «вышке». Это было связано с тем, что юмор «Сборной Пятигорска» был завязан на лингвистике. Добравшись до массового зрителя, команда быстро доказала, что ярлык был несправедливым.

Смотрите «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном 20 февраля на площадке ФАН. В новом выпуске Елена Борщева расскажет о том, почему пару лет назад купила себе куклу Барби, а также о том, как из-за отца из Панамы ей пришлось «отвоевывать право быть собой».

Вернуться назад
Все новости / Видео / Елена Борщева рассказала о долгом пути «Сборной Пятигорска» в высшую лигу КВН
манукян вадим манукян давай поговорим елена борщева
Комментировать