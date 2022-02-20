Народная милиция: украинские силовики 37 раз за сутки открывали огонь по ДНР

Донецк, 20 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье 37 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

В сообщении оборонного ведомства республики отмечается, что 20 февраля бойцы ВСУ применили по окраинам населенных пунктов ДНР 122-мм артиллерию, а также 82-мм и 120-мм минометы, выпустив 329 мин.

Ранее украинские силовики предприняли попытку осуществить прорыв у поселка Пионерское, расположенного в семи километрах от российской границы. Известно, что двое гражданских лиц погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.