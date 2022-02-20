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МИД России анонсировал переговоры Лаврова с французским коллегой Ле Дрианом

Политика
МИД России анонсировал переговоры Лаврова с французским коллегой Ле Дрианом
flickr.com  /  МИД России

Москва, 20 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

Предыдущая беседа глав внешнеполитических ведомств состоялась накануне. В рамках обсуждений Лавров обратил внимание, что игнорирование законных прав Москвы в части безопасности может негативно отразиться на мировой стабильности. Новые переговоры дипломатов запланированы на 21 февраля.

Лавров ранее пообещал добиться от Соединенных Штатов и НАТО честного подхода в диалоге по безопасности. В качестве уточнения к своей мысли он привел известное высказывание «пацан сказал — пацан сделал».

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лавров франция переговоры мид ле дриан
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