Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Марселе

Марсель, 20 февраля. Россиянин Андрей Рублев одержал победу в финале турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который завершился во Франции.

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл девятый турнир ATP в карьере, став победителем турнира в Марселе с призовым фондом более 540 тысяч евро. В финале соревнований седьмая ракетка мира нанес поражение Феликсу Оже-Альяссиму из Канады. Матч, продолжавшийся 1 час 57 минут, завершился со счетом 7:5, 7:6 в пользу Рублева. За два сета российский теннисист выполнил девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 11.

Примечательно, что соперник Рублева по финалу ранее обыграл его соотечественника Романа Сафиуллина. В прошлом году победителем турнира категории ATP-250 в Марселе стал россиянин Даниил Медведев.