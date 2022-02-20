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Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Марселе

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 19:09
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Марселе
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Марсель, 20 февраля. Россиянин Андрей Рублев одержал победу в финале турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который завершился во Франции.

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл девятый турнир ATP в карьере, став победителем турнира в Марселе с призовым фондом более 540 тысяч евро. В финале соревнований седьмая ракетка мира нанес поражение Феликсу Оже-Альяссиму из Канады. Матч, продолжавшийся 1 час 57 минут, завершился со счетом 7:5, 7:6 в пользу Рублева. За два сета российский теннисист выполнил девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 11.

Примечательно, что соперник Рублева по финалу ранее обыграл его соотечественника Романа Сафиуллина. В прошлом году победителем турнира категории ATP-250 в Марселе стал россиянин Даниил Медведев.

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