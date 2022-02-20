Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун отметила день рождения в ярком образе

Лос-Анджелес, 20 февраля. Милли Бобби Браун, получившая известность благодаря съемкам в сериале «Очень странные дела», 19 февраля отметила день рождения. Британской актрисе исполнилось 18 лет.

Этот праздник Браун провела в компании бойфренда Джейка Бон Джови – сына музыканта Джона Бон Джови. Пара по случаю праздника выбрала образы популярных кукол Барби и Кена. Актриса и ее спутник примерили белоснежные парики. Снимки модного преображения звезда опубликовала в Instagram.

«Привет, Кен!» — написала Милли.

Prt Scr instagram.com / @milliebobbybrown

Публикация набрала более пяти миллионов лайков, под ней появилось множество комментариев. Поклонники сравнили Браун с главной героиней сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен.

«Мы видели тебя еще совсем крошкой, а теперь тебе уже 18 лет. Милли превратилась в настоящую красотку, ты вдохновляешь своих фанатов»; «Хотел бы я оказаться на вашей вечеринке. Настоящая Дейенерис»; «Невероятно красивая парочка, вы так подходите друг другу! С днем рождения, Милли, богиня», — отреагировали фолловеры.

Ранее стриминговый сервис Netflix назвал дату релиза четвертого сезона «Очень странных дел». Первая часть нового сезона появится на площадке в конце мая.