Уагадугу, 20 февраля. Тысячи жителей столицы Буркина-Фасо вышли на площадь Нации, чтобы выразить поддержку «Патриотическому движению за защиту и восстановление» (MPSR), которое в настоящее время управляет республикой.

Граждане из нескольких регионов страны откликнулись на призыв группы общественных деятелей прибыть в главный город и провести демонстрации.

По словам представительницы движения «Спасем Буркина-Фасо» Анаис Драбо, работа командования национальных сил обороны и безопасности республики рассматривается как «освобождение».

Многие участники мероприятия выходили на площадь с флагами и другой национальной атрибутикой. Они выносили плакаты с изображением подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба как героя нового времени, уже не раз заявлявшего о необходимости наладить контакты с Российской Федерацией. К слову, триколор РФ также можно было увидеть на улицах Уагадугу.

???? #BurkinaFaso • #Ouagadougou: At the ‘Place de la Révolution’, the population came out to support the advent of the ‘ ‘Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration’ [Patriotic Movement for Safeguarding and Restoration] (#MPSR), this Saturday, February 19, 2022. pic.twitter.com/P74VvfRGnI