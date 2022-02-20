Президент Сомали аннулировал соглашение с американской компанией о разведке нефти

Могадишо, 20 февраля. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи (Фармаджо) отменяет соглашение о разведке ископаемого топлива, заключенное между Министерством нефти и минеральных ресурсов Сомали и американской компанией Coastline Exploration.

Причиной стало то, что профильные структуры не согласовали с руководством республики подписание данного договора, а также не провели никаких соответствующих консультаций. Накануне министр нефти и минеральных ресурсов Абдул Рашид Мухаммад опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о заключении нескольких соглашений с Coastline Exploration о проведении работ на семи месторождениях.

«Это победа нашего народа. Я благодарю президента Федеральной Республики Сомали за поддержку процесса и поощрение к выполнению этой задачи», — добавил руководитель ведомства.

We are pleased to announce that we have signed 7 Production Sharing Agreements with COASTLINE EXPLORATION LTD. It is a victory for the Somali people.

I thank the President of FGS for supporting the process and encouraging us to complete this task. pic.twitter.com/MZgyzotCXN — H.E Eng. Abdirashid M. Ahmed (@EngAbdirashidd) February 19, 2022

Однако позже пресс-служба канцелярии Фармаджо сообщила, что министр нефти не консультировался с главой государства при подписании документа.

«На основании указа президента от 7 августа, в котором говорится, что госучреждения не имеют права заключать какие-либо официальные договоры во время президентских и парламентских выборов в стране, данные соглашения следует считать недействительными», — добавлено в заявлении канцелярии.

Руководство республики призвало также все бюджетные учреждения воздержаться в настоящее время от эксплуатации национального богатства, используя способы, которые не служат интересам народа. В своем сообщении канцелярия президента сочла незаконным подписание соглашения с американской компанией, добавив, что премьер-министр примет все необходимые юридические меры в данной связи.

В августе прошлого года президент Сомали Мохамед Абдуллахи Фармаджо заморозил полномочия государственных учреждений, связанные с заключением каких-либо официальных соглашений во время президентских и парламентских выборов. Примечательно, что интерес западных инвесторов к региону обусловлен наличием богатых месторождений. Так, согласно оценкам, запасы нефти в Сомали примерно равны кувейтским и в три раза превышают те, которые обнаружены в Нигерии. Кроме того, богатые месторождения стали причиной конфликта с Кенией.