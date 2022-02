Президент Сомали аннулировал соглашение с американской компанией о разведке нефти

Могадишо, 20 февраля. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи (Фармаджо) отменяет соглашение о разведке ископаемого топлива, заключенное между Министерством нефти и минеральных ресурсов Сомали и американской компанией Coastline Exploration.

Причиной стало то, что профильные структуры не согласовали с руководством республики подписание данного договора, а также не провели никаких соответствующих консультаций. Накануне министр нефти и минеральных ресурсов Абдул Рашид Мухаммад опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о заключении нескольких соглашений с Coastline Exploration о проведении работ на семи месторождениях.

We are pleased to announce that we have signed 7 Production Sharing Agreements with COASTLINE EXPLORATION LTD. It is a victory for the Somali people.

I thank the President of FGS for supporting the process and encouraging us to complete this task. pic.twitter.com/MZgyzotCXN