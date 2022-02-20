Не удавалось европейцам: армия Мали отбила у террористов зону пересечения «трех границ»

Бамако, 20 февраля. Военнослужащие правительственной армии Мали (FAMa) зачистили от радикальных исламистов большую часть так называемой зоны трех границ (соединяет республику с Буркина-Фасо и Нигером). Об успехах национальных сил обороны и безопасности сообщают пользователи социальных сетей.

Операция по ликвидации угрозы со стороны террористов стала настоящим показателем готовности силовиков, так как указанная область имеет довольно большую протяженность и ее сложно контролировать. Ранее с задачей по очистке территории не смогли справиться европейские военные.

Mali ????????

L'armée maliennes vient de libérer la zone des trois frontières en seulement 03 heures de combat là où #Barkhane a tenté pendant 9 ans sans succès avec ses alliés européens, car la zone était jugée très dangereuse.

Bravo aux patriotes !????????????????#freeMali #Mali #SoutienAuMali pic.twitter.com/e7PxF3VfIl — Christ_essis (@Christ_essis) February 19, 2022

«Малийская армия только что освободила "зону трех границ" всего за три часа интенсивных боев, где участники "Бархана" проводили безуспешные рейды на протяжении последних девять лет на пару со своими союзниками из ЕС. Зона всегда считалась слишком опасной для них», — сообщил пользователь Twitter Christ_essis.

С похожим постом выступил Mopti Infos.

«Браво FAMa! Согласно источникам, наши бойцы только что освободили "зону трех границ". Мы всегда знали, что операция "Бархан" будет безуспешной», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее генеральный штаб национальной армии опубликовал коммюнике о результатах военной операции в окрестностях города Тессит. Согласно данным командования, бойцы национальных сил обороны и безопасности ликвидировали 57 террористов.

По мнению африканских аналитиков, усиление FAMa произошло после сближения Москвы и Бамако. Кроме того, на ситуацию повлияли распространившиеся в социальных сетях слухи о прибытии в республику российских специалистов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».