Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 19:11
19:09
Происшествия
Взрыв газового баллона на складе в Мурманске унес жизни двух человек
19:06
Политика
«Мюнхенский наговор»: Елена Панина об итогах евроатлантической конференции по безопасности
19:03
Весь мир
Йеменские хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по жилым кварталам Мариба
19:01
Армия
Эксперт Евсеев: Запад истерит о «вторжении ВС РФ» для прикрытия агрессии Киева в Донбассе
19:01
Происшествия
Экс-участковый обрезком шланга нанес увечье односельчанину в Самарской области
19:01
Армия
Эксперт Жилин: Пентагон никогда не станет поставлять Украине современное вооружение
19:01
Общество
Пользователь Sina предупредил о риске проблем с желудком из-за пропуска завтрака
19:00
Общество
Главные новости дня: 20 февраля
18:58
Происшествия
Спасатели всю ночь искали «Газель» с людьми на заснеженной дороге под Самарой
18:58
Происшествия
Волгоградского врача задержали после попытки продать сертификаты о вакцинации полицейским
Все новости

Не удавалось европейцам: армия Мали отбила у террористов зону пересечения «трех границ»

Весь мир
Не удавалось европейцам: армия Мали отбила у террористов зону пересечения «трех границ»
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 20 февраля. Военнослужащие правительственной армии Мали (FAMa) зачистили от радикальных исламистов большую часть так называемой зоны трех границ (соединяет республику с Буркина-Фасо и Нигером). Об успехах национальных сил обороны и безопасности сообщают пользователи социальных сетей.

Операция по ликвидации угрозы со стороны террористов стала настоящим показателем готовности силовиков, так как указанная область имеет довольно большую протяженность и ее сложно контролировать. Ранее с задачей по очистке территории не смогли справиться европейские военные.

«Малийская армия только что освободила "зону трех границ" всего за три часа интенсивных боев, где участники "Бархана" проводили безуспешные рейды на протяжении последних девять лет на пару со своими союзниками из ЕС. Зона всегда считалась слишком опасной для них», — сообщил пользователь Twitter Christ_essis.

С похожим постом выступил Mopti Infos.

«Браво FAMa! Согласно источникам, наши бойцы только что освободили "зону трех границ". Мы всегда знали, что операция "Бархан" будет безуспешной», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее генеральный штаб национальной армии опубликовал коммюнике о результатах военной операции в окрестностях города Тессит. Согласно данным командования, бойцы национальных сил обороны и безопасности ликвидировали 57 террористов.

По мнению африканских аналитиков, усиление FAMa произошло после сближения Москвы и Бамако. Кроме того, на ситуацию повлияли распространившиеся в социальных сетях слухи о прибытии в республику российских специалистов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Не удавалось европейцам: армия Мали отбила у террористов зону пересечения «трех границ»
франция африка армия европа мали зона трех границ
Комментировать