Второй поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Воронеж

Воронеж, 20 февраля. Второй поезд с жителями Луганской и Донецкой народных республик прибыл в Воронеж. На нем приехали 976 человек, в том числе 113 воспитанников детских домов и интернатов.

Прибывших разместят в специально подготовленных для этого местах. В пункты размещения беженцев из Донбасса привезут на автобусах, заявили в региональном МЧС. Первый поезд с выходцами из ЛНР и ДНР прибыл в Воронеж утром 20 февраля. На нем прибыли около 1000 человек.

Всего около 30 регионов РФ заявили о готовности принимать беженцев. Например, размещать представителей Луганской и Донецких народных республик готовится Самарская область. Подготовкой к их приему занимается специально созданный оперштаб.