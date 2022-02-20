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Боррель назвал совместное заявление России и Китая манифестом для пересмотра миропорядка

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 18:45
Политика
Боррель назвал совместное заявление России и Китая манифестом для пересмотра миропорядка
Global Look Press  /  Zheng Huansong

Брюссель, 20 февраля. Совместное заявление России и Китая стало «ревизионистским манифестом» для перестройки мира. Такого мнения придерживается глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили против иностранного вмешательства в дела суверенных государств.

«Совместное заявление РФ и Китая от февраля. Я думаю... это ревизионистский манифест, это манифест для пересмотра мирового порядка», — заявил Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление во время очной встречи в Пекине в день открытия Олимпиады. Подписанный президентами договор пересматривает международные отношения и лишает США статуса гегемона.

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Си Цзиньпин путин китай боррель
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