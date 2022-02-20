Боррель назвал совместное заявление России и Китая манифестом для пересмотра миропорядка

Брюссель, 20 февраля. Совместное заявление России и Китая стало «ревизионистским манифестом» для перестройки мира. Такого мнения придерживается глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили против иностранного вмешательства в дела суверенных государств.

«Совместное заявление РФ и Китая от февраля. Я думаю... это ревизионистский манифест, это манифест для пересмотра мирового порядка», — заявил Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление во время очной встречи в Пекине в день открытия Олимпиады. Подписанный президентами договор пересматривает международные отношения и лишает США статуса гегемона.