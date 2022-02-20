Барановская призналась в любви к Егору Криду

Москва, 20 февраля. Бывшая гражданская жена экс-футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская сделала неожиданное признание. Она заявила, что питает романтические чувства к 27-летнему певцу Егору Криду.

Телеведущая тщательно скрывает свою личную жизнь от глаз общественности. После громкого разрыва с заслуженным мастером спорта Барановская ни разу не появлялась на публике с мужчиной, который бы выглядел как ее спутник. Между тем поклонники знаменитости не перестают интересоваться у нее об отношении к тому или иному представителю мужской половины отечественного шоу-бизнеса. Так, одна из подписчиц звезды в Instagram спросила ее о чувствах к певцу Егору Криду. Ведущая программы «Мужское / Женское» на Первом канале сделала неожиданное признание, передают «Дни.ру».

«Обожаю», — написала знаменитость в Stories своего аккаунта в соцсети.

Ранее Барановская отреагировала на ситуацию с якобы подозрительными допинг-пробами выступавшей от России на пекинских Играх фигуристки Камилы Валиевой. По словам звезды телеэфира, провальный прокат произвольной программы спортсменки — результат сильных переживаний.