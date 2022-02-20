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Ровер Curiosity прислал фотографию странного объекта на поверхности Марса

Наука
Ровер Curiosity прислал фотографию странного объекта на поверхности Марса
pixabay.com

Вашингтон, 20 февраля. Марсоход Curiosity, исследующий кратер Гейла на Красной планете, прислал фотографию необычного объекта, который не выглядит частью ландшафта.

Предмет имеет необычную форму «черпака». Возможно, такой силуэт был сформирован течением воды или сильными ветрами — грани у объекта слишком гладкие. Фотография прислана 13 февраля 2022 года.

Представители NASA пока не дали официальных комментариев о предполагаемом происхождении объекта. Конспирологи заявили, что марсоход запечатлел свидетельство существования разумной жизни на Красной планете.

Ученые NASA нашли на поверхности Марса загадочные камни пурпурного цвета. Расшифровка химического состава этих минералов может пролить свет на раннюю историю планеты. Марсоход обнаружил необычные камни возле кратера Джезеро, при этом фиолетовым цветом обладала как крошечная галька, так и весьма большие булыжники.

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