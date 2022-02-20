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Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад применить против России обещанные санкции

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 18:37
Политика
Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад применить против России обещанные санкции
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 20 февраля. Представители стран Запада уже должны были применить подготовленные пакеты санкций против России, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр призвал западные государства ввести хотя бы некоторую часть антироссийских ограничений, так как для этого якобы уже есть поводы. По словам Кулебы, в ближайшее время Украина усилит свое влияние с помощью поддержки партнеров и внутренней концентрации.

«Предлагаем действия для партнеров: дипломатия, новые поставки оборонительного оружия и всего, что нужно для укрепления наших вооруженных сил, и применение санкций. Да, я говорю уже официально: есть все основания для применения хотя бы части санкций, подготовленных для РФ сейчас, и это наша принципиальная позиция», говорит глава украинского МИД на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

В Кремле неоднократно опровергали нападки Запада о «вторжении» России на территорию Украины и утверждали, что Москва не представляет угрозы для других стран. Журналисты Bloomberg также писали, что возможные антироссийские ограничения со стороны западных государств не принесут РФ существенных экономических проблем.

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санкции украина россия запад кулеба
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