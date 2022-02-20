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Муж Светланы Коняхиной ушел к Ротару, пока она сидела в тюрьме

Шоу-бизнес
Муж Светланы Коняхиной ушел к Ротару, пока она сидела в тюрьме
instagram.com  /  @sofiarotaru.official

В телепроекте «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ обсуждался скандал между певицей Софией Ротару и ее бывшего концертного директора Ольги Коняхиной. Женщина оказалась в тюрьме.

По слухам, Коняхина потратила гонорары певицы в казино, но некоторые встают на ее сторону. По мнению многих, ее подставили. В эфире было озвучено, что дамы не поделили мужчину — Александра Юрпалова. Исполнитель шансона какое-то время встречался с Коняхиной и позже начал ухаживать за Ротару. При этом познакомила их именно Ольга.

«Кипело у нее, кипело у меня, потом пошло и поехало, я не знал, кто это вообще», — сообщил по телефону в эфире Юрпалов.

По словам Сергея, Ольга Коняхина помогла записать исполнителю первый альбом.

«Он альфонс, и прогорела в первую очередь Коняхина из-за него», — сообщил источник.

Муж Светланы Коняхиной ушел к Ротару, пока она сидела в тюрьме
Prt Scr youtube.com / СЕГОДHЯ

После знакомства с Софией Ротару, как сообщается в выпуске, все изменилось. Пожар ревности внутри Коняхиной разгорался, а встречи Ротару и Юрпалова участились.

После этого за решетку отправилась Коняхина. Но при этом сама женщина отметила, что он помогал и даже приходил на тюремные концерты.

«Он говорил, я села из-за кулис, а вышла через сцену», — вспоминает Коняхина.

После выхода из тюрьмы, она обрадовалась, но в тюрьме что-то подозревала. Юрпалов через какое-то время признался, что у него есть другая женщина. Позднее выяснилось, что ей стала София Ротару.

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Все новости / Шоу-бизнес / Муж Светланы Коняхиной ушел к Ротару, пока она сидела в тюрьме
тюрьма софия ротару ольга коняхина александр юрпалов
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