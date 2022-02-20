Водителям в России показали пять доступных и надежных «старых» кроссоверов

Москва, 20 февраля. Подорожание автомобилей в дилерских центрах заставляет идти россиян на вторичный рынок, где, однако, можно найти отличные варианты, отметил в комментарии Solenka.info эксперт журнала «Мотор» Илья Кулешов.

Пять хороших подержанных кроссоверов можно найти в России по цене до 1,6 млн рублей, причем эти машины еще долго прослужат своим владельцам верой и правдой, рассказывает специалист.

Основные критерии при выборе автомобилей, о которых говорит собеседник издания, включают пробег от 50 тыс. до 150 тыс. км, возраст не более 10 лет, а также максимальную планку стоимости в 1,6 млн рублей.

Одним из лучших вариантов при таких параметрах является японский Mitsubishi Outlander, которые за эти деньги предложит объем мотора в 2 литра, 146 л.с. мощности, вариатор и полный привод. Интерес также представляет южнокорейский кросс Hyundai Santa Fe. С имеющейся суммой можно отыскать модель 3-го поколения в дорестайлинговом формате с МКПП или «автоматом».

Хорошим выбором будет и Ford Explorer 5-го поколения, указывает Кулешов. Здесь доступен вариант с шестиступенчатой АКПП, силовым агрегатом на 3,5 литра и полным приводом. Также на «вторичке» эксперт советует искать Chevrolet Captiva с бензиновым двигателем на 2,4-3 литра, или внедорожник, оборудованный дизельным мотором на 2,2 литра.

Завершает перечень Honda CR-V, который часто ставят в пример другим кроссоверам в плане надежности. Заплатив 1,6 млн рублей, можно приобрести машину IV поколения с агрегатом на 2,4 литра, 4х4 и вариатором.

Согласно результатам исследования сервиса «Авито Авто», средняя цена на транспортное средство с пробегом в прошлом месяце в России увеличилась на 60% и достигла 639,8 тыс. рублей.