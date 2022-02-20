Зеленский заверил Макрона в поддержке режима тишины в Донбассе

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с безопасностью в Донбассе. Об этом сообщил украинский лидер в Twitter.

Зеленский заверил Макрона, что выступает за режим тишины в ситуации на территории Донбасса.

«В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) и немедленное введение режима тишины», — написал украинский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с французским лидером «срочным». Главы государств подняли на обсуждение способы по снижению напряженности и стабилизации политико-дипломатической ситуации в регионе.