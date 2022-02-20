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Ученые из Университета Рутгерса сообщили о росте уровня моря с 1863 года

Общество
Ученые из Университета Рутгерса сообщили о росте уровня моря с 1863 года
pxhere.com

Камден, 20 февраля. Уровень мирового океана начал стремительно подниматься в 1863 года. Исследователи Университета Рутгерса полагают, что причиной этого стала промышленная революция.

Ученые проанализировали «поведение» океана на протяжении последних двух тысяч лет. Результаты показали, что его потепление совпало с индустриальной эпохой, передает Phys.org.

«Мы можем быть практически уверены, что глобальная скорость повышения уровня моря с 1940 по 2000 год была выше, чем все предыдущие 60-летние интервалы за последние две тысячи лет, — отметила ведущий автор исследования Дженнифер С. Уокер.

Ученые из Университета Рутгерса сообщили о росте уровня моря с 1863 года
pxhere.com /

Первым видоизменилось побережье Атлантического океана, за ним последовали берега Канады и Европы. Во время промышленного бума на Западе начали активно таять ледники, со временем этот процесс только набирает обороты.

Старший научный сотрудник кафедры океанологии Московского государственного университета Станислав Мысленков ранее рассказал, каким регионам грозит затопление из-за подъема уровня мирового океана. Речь идет о береговых линиях, где суша поднимается над водой всего на 0,5-1 метр.

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потепление промышленная революция уровень моря
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