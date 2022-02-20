Бывший концертный директор Ротару сидела в тюрьме вместе с людоедками и педофилками

Москва, 20 февраля. На телеканале НТВ в проекте «Новые русские сенсации» вышла вторая часть передачи про противостояние певицы Софии Ротару и ее бывшего концертного директора Ольги Коняхиной.

instagram.com / @sofiarotaru.official

Женщину обвинили в мошенничестве. По слухам, она тратила в казино гонорары звезды, но есть другие, кто считает, что Коняхину подставили.

В тюрьме ей пришлось несладко. Как вспоминает сама Коняхина, некоторые сокамерницы издевались над ней — ставили песни Ротару.

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«Иногда музыка Ротару играла с самого утра, я отворачивалась, чтобы никто не видел, как я плачу», — вспоминает Ольга.

Также экс-директор Ротару вспомнила, что ей пришлось сидеть с преступницами, которые были осуждены за людоедство, педофилию и даже убийство собственного ребенка.